Conférence des arts 5 route de Créon Saint-Germain-du-Puch, 25 novembre 2023, Saint-Germain-du-Puch.

Saint-Germain-du-Puch,Gironde

Conférence animée par un intervenant du musée IMAGINÉ sur le thème : à la découverte de la peinture contemporaine..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

5 route de Créon Salle A. Arieu

Saint-Germain-du-Puch 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conference led by a speaker from the IMAGINÉ museum on the theme: discovering contemporary painting.

Conferencia de un conferenciante del museo IMAGINÉ sobre el tema del descubrimiento de la pintura contemporánea.

Von einem Referenten des IMAGINÉ-Museums geleiteter Vortrag zum Thema: Entdeckung der zeitgenössischen Malerei.

