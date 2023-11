Théâtre d’automne 5 route de Créon Saint-Germain-du-Puch, 14 novembre 2023, Saint-Germain-du-Puch.

Saint-Germain-du-Puch,Gironde

1ER FESTIVAL DE THÉÂTRE

PLUSIEURS STYLES ET PLUSIEURS ÉPOQUES POUR LES 8 PIÈCES PRÉSENTÉES.

2023-11-14 fin : 2023-11-19 . .

5 route de Créon Salle A. Arieu

Saint-Germain-du-Puch 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



1ST THEATER FESTIVAL

8 PLAYS IN A VARIETY OF STYLES AND PERIODS

1ER FESTIVAL DE TEATRO

8 OBRAS DE DIFERENTES ESTILOS Y ÉPOCAS

1. THEATERFESTIVAL

MEHRERE STILE UND EPOCHEN FÜR DIE 8 VORGESTELLTEN STÜCKE

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI du Libournais