Atelier peinture facile 5 route de Chenevière Bellenaves, 22 novembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

L’association Viva Sioule organise un atelier peinture facile mercredi 22 novembre de 15 heures à 17 heures à la résidence autonomie du Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière. Cet atelier intergénérationnel est gratuit et ouvert à tous..

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

5 route de Chenevière Résidence autonomie Le Hameau de l’Amitié

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Viva Sioule association is organizing an easy-going painting workshop on Wednesday November 22 from 3pm to 5pm at the Hameau de l’Amitié independent residence, 5 route de Chenevière. This intergenerational workshop is free and open to all.

La asociación Viva Sioule organiza un sencillo taller de pintura el miércoles 22 de noviembre, de 15.00 a 17.00 horas, en la residencia independiente Hameau de l’Amitié, 5 route de Chenevière. Este taller intergeneracional es gratuito y está abierto a todos.

Der Verein Viva Sioule organisiert am Mittwoch, den 22. November von 15.00 bis 17.00 Uhr in der autonomen Residenz Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière einen leichten Malworkshop. Dieser generationenübergreifende Workshop ist kostenlos und steht allen offen.

