Journée Portes ouvertes 5 route de Chenevière Bellenaves, 7 octobre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Gouter de bienvenue, visite des locaux, des chambres et des appartements, présentation des animations et prestations..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

5 route de Chenevière Résidence autonomie

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Welcome reception, tour of premises, rooms and apartments, presentation of activities and services.

Copa de bienvenida, visita de los locales, habitaciones y pisos, presentación de las actividades y servicios.

Willkommensgetränk, Besichtigung der Räumlichkeiten, der Zimmer und Appartements, Vorstellung der Animationen und Leistungen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme Val de Sioule