Au paradis des vergers 5, Route de Charleville Charbogne, 12 juillet 2023, Charbogne.

Charbogne,Ardennes

– Détails : – Pommes, poires, mirabelles, cerises, fraises, framboises,- Confitures, jus de fruits, fruits au sirop et sirop. Vente à la boutique et distributeur automatique de fruits de saison 7j/7.Le magasin est un point de vente en direct du producteur et nous faisons un dépôt de produit du terroir des Ardennes. Jours d’ouvertures : Ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00 – samedi de 14h00 à 19h00 Ouvert toute l’année (appeler avant).

5, Route de Charleville

Charbogne 08130 Ardennes Grand Est



– Details: – Apples, pears, mirabelle plums, cherries, strawberries, raspberries,- Jams, fruit juices, fruits in syrup. The store is a point of sale directly from the producer and we make a deposit of local products of the Ardennes. Opening days : Open from Monday to Friday from 1pm to 7pm – Saturday from 2pm to 7pm Open all year long (call before)

– Detalles: – Manzanas, peras, ciruelas mirabel, cerezas, fresas, frambuesas,- Mermeladas, zumos de fruta, fruta en almíbar y jarabe. La tienda es un punto de venta directamente del productor y hacemos un depósito de productos locales de las Ardenas. Días de apertura: Abierto de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 – sábado de 14:00 a 19:00 Abierto todo el año (llamar antes)

– Details: – Äpfel, Birnen, Mirabellen, Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren,- Konfitüren, Fruchtsäfte, Früchte in Sirup und Sirup. Verkauf im Laden und Automaten mit Saisonobst 7 Tage die Woche.Der Laden ist eine Verkaufsstelle direkt vom Erzeuger und wir machen ein Lager mit regionalen Produkten aus den Ardennen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr – Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr Ganzjährig geöffnet (vorher anrufen)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme