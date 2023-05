Journée Massages avec Bulle de douceur 5 Résidence Cassiopée les Palombes, 27 mai 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Envie de vous faire une journée détente sur le thème massage et océan/lac ?

Rendez-vous à Lacanau-Océan pour une journée spéciale massage !

Un moment juste pour vous ou en duo (entre copines, en couple, mère/fille…).

Faites-vous masser et prenez ensuite le temps d’aller vous balader sur la plage ou après votre massage, posez-vous à une terrasse pour voir le coucher de soleil….

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

5 Résidence Cassiopée les Palombes Bulle de douceur

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to have a relaxing day on the theme of massage and ocean/lake ?

Go to Lacanau-Ocean for a special massage day!

A moment just for you or as a duo (with friends, as a couple, mother/daughter…).

Get a massage and then take the time to go for a walk on the beach or after your massage, sit on a terrace to watch the sunset…

¿Quiere pasar un día relajante en torno al tema de los masajes y el océano/lago?

Acuda a Lacanau-Océan para disfrutar de una jornada especial de masajes

Un momento sólo para ti o a dúo (entre amigas, en pareja, madre/hija…).

Reciba un masaje y después tómese su tiempo para dar un paseo por la playa o, tras el masaje, siéntese en una terraza a contemplar la puesta de sol…

Haben Sie Lust auf einen entspannenden Tag mit dem Thema Massage und Ozean/See?

Dann treffen Sie sich in Lacanau-Océan zu einem speziellen Massagetag!

Ein Moment nur für Sie oder zu zweit (unter Freundinnen, als Paar, Mutter/Tochter…).

Lassen Sie sich massieren und nehmen Sie sich anschließend Zeit für einen Spaziergang am Strand oder setzen Sie sich nach Ihrer Massage auf eine Terrasse, um den Sonnenuntergang zu beobachten…

