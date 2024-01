LA NUIT DE LA LECTURE – LECTURES PAR L’ATELIER LIRE ET DIRE 5 Quai du maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, jeudi 18 janvier 2024.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Jeudi 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 20:00:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre (CNL), la librairie le Neuf vous invite à une lecture de textes sur le corps par l’Atelier Lire et Dire.

L’Atelier Lire et Dire reprend la présentation donnée en 2021. Il vous propose, à l’écoute de la langue âpre, limpide, sensuelle, crue, poétique…d’autrices et d’auteurs varié.e.s, d’explorer le corps dans tous ses états.

« Corps jubilatoire, corps blessé, corps épanoui, corps à corps, corps et monde, corps et art »… mais aussi corps imparfait, corps triomphant, corps dont on repousse les limites, corps qui nous impose son rythme, son horloge, corps éternel et éphémère.Tout public

0 EUR.

5 Quai du maréchal Leclerc Libraire Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



