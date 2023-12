RENCONTRE ET DEDICACE AVEC ROSALIE STROESSER 5, Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges RENCONTRE ET DEDICACE AVEC ROSALIE STROESSER 5, Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 15 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15 16:00:00

fin : 2023-12-15 19:00:00 Octobre 2015, Rosalie, une jeune dessinatrice française, passionnée par les mangas des années 70, s’envole pour le Japon. Au fil des saisons, son regard sur un Japon idéalisé va évoluer. Label Découverte jeune Talent France Inter et prix de la BD Géographique 2023..

Octobre 2015, Rosalie, une jeune dessinatrice française, passionnée par les mangas des années 70, s’envole pour le Japon. Au fil des saisons, son regard sur un Japon idéalisé va évoluer. Label Découverte jeune Talent France Inter et prix de la BD Géographique 2023.Tout public 0 EUR.

5, Quai du Maréchal Leclerc Librairie le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Code postal 88100 Lieu 5, Quai du Maréchal Leclerc Adresse 5, Quai du Maréchal Leclerc Librairie le Neuf Ville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges Lieu Ville 5, Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Latitude 48.2880555555556 Longitude 6.96055555555556 latitude longitude 48.2880555555556;6.96055555555556

5, Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/