Début : Jeudi 2023-12-14 17:00:00

fin : 2023-12-14 19:00:00 Vincent Munier, vosgien et photographe animalier d’exception nous fait l’amitié de sa présence à la librairie. Il signera sa première monographie simplement titrée Vincent Munier aux éditions Kobalann..

5 Quai du Maréchal Leclerc Librairie Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

