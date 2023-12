RENCONTRE ET DÉDICACE : PHILIPPE DELESTRE 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 9 décembre 2023 16:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Une séance de dédicaces avec le dessinateur de presse Philippe Delestre, que l’on ne présente pas (il a produit 15.000 dessins à la une de l’Est Républicain). Son dernier album parle aux libraires et aux amateurs de livres.. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

5 Quai du Maréchal Leclerc Librairie Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A book-signing session with press cartoonist Philippe Delestre, who needs no introduction (he has produced 15,000 front-page drawings for the Est Républicain). His latest album speaks to booksellers and book lovers alike.

Sesión de firma de libros con Philippe Delestre, dibujante de prensa que no necesita presentación (ha realizado 15.000 dibujos de portada para L’Est Républicain). Su último álbum está dirigido a libreros y amantes de los libros.

Eine Signierstunde mit dem Pressezeichner Philippe Delestre, den man nicht vorstellen muss (er hat 15.000 Zeichnungen für die Titelseite des Est Républicain produziert). Sein neuestes Album spricht Buchhändler und Buchliebhaber an.

