RENCONTRE-ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE FELDER ET CAMILLE LESECQ 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 9 décembre 2023 10:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Un Noël sans Christophe Felder n’est pas un vrai Noël !

Réjouissons-nous !

Il sera parmi nous ce samedi pour une rencontre gustative et festive autour de Ma petite Chocolaterie la nouveauté 2023, animée par Dominique Daunan, orfèvre en pâtisserie.

Cerise sur le gâteau, il sera accompagné par son complice et co-auteur Camille Lesecq, pour qui, c’est une première au Neuf.

160 recettes gourmandes, où le chocolat exprime ses arômes délicats. Un livre 100% cacaoté, rempli de petits plaisirs tout simples et de pâtisseries de grandes occasions.

Du chocolat du lundi au dimanche, au Petit-déjeuner, au Petit creux matinal, au déjeuner, avec le café, au goûter et au dîner.. Tout public

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. 0 EUR.

5 quai du Maréchal Leclerc Librairie Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A Christmas without Christophe Felder isn’t a real Christmas!

Let’s rejoice!

He’ll be with us this Saturday for a gustatory and festive get-together around Ma petite Chocolaterie, the 2023 novelty, hosted by pastry goldsmith Dominique Daunan.

The icing on the cake is that he will be accompanied by his accomplice and co-author Camille Lesecq, for whom this is a first at Le Neuf.

160 gourmet recipes, where chocolate expresses its delicate aromas. A 100% cocoa book, filled with simple pleasures and special occasion pastries.

Chocolate from Monday to Sunday, for breakfast, morning snack, lunch, coffee, tea and dinner.

Una Navidad sin Christophe Felder no es una verdadera Navidad

Así que ¡a celebrarlo!

Estará con nosotros este sábado para un encuentro sabroso y festivo sobre Ma petite Chocolaterie, el nuevo libro de 2023, presentado por Dominique Daunan, orfebre pastelero.

La guinda del pastel es que estará acompañado por su cómplice y coautora Camille Lesecq, para quien se trata de una primicia en Le Neuf.

160 recetas gourmet, en las que el chocolate expresa sus delicados aromas. Un libro 100% chocolate, lleno de placeres sencillos y repostería para ocasiones especiales.

Chocolate de lunes a domingo, para el desayuno, la merienda, el almuerzo, el café, el té y la cena.

Ein Weihnachten ohne Christophe Felder ist kein richtiges Weihnachten!

Freuen wir uns darauf!

Am Samstag wird er bei uns sein, um mit uns ein festliches Geschmackstreffen rund um die Neuheit Ma petite Chocolaterie (2023) zu veranstalten, das von Dominique Daunan, einem Goldschmied in Sachen Konditorei, moderiert wird.

Als Sahnehäubchen wird er von seiner Komplizin und Co-Autorin Camille Lesecq begleitet, für die es eine Premiere in Le Neuf ist.

160 köstliche Rezepte, in denen die Schokolade ihre zarten Aromen entfaltet. Ein Buch, das zu 100 % aus Kakao besteht, voller kleiner, einfacher Freuden und Gebäck für besondere Anlässe.

Schokolade von Montag bis Sonntag, zum Frühstück, für den kleinen Hunger am Morgen, zum Mittagessen, zum Kaffee, zur Zwischenmahlzeit und zum Abendessen.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES