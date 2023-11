RENCONTRE AVEC JEAN MICHEL WAVELET 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 18 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

« Albert Camus, la voix de la pauvreté » (L’harmattan) en présence de Jean-Michel Wavelet, inspecteur d’Académie honoraire et professeur de philosophie.

La voix de Camus murmure toujours l’indicible malaise, l’ineffable souffrance d’une pauvreté aussi absurde qu’insupportable. Ce livre témoigne du chemin parcouru par celui qui, né dans le plus complet dénuement, a emprunté le chemin de l’art qui ne lui était pas destiné pour dire sa solidarité avec les gens de peu qui ne possèdent rien, n’envient rien et préfèrent la dignité à la charité. Un hommage sensible pour les passionnés de ce « Premier homme ».

« Cet ouvrage lumineux et sensible éclaire d’un jour nouveau l’œuvre de mon père. Il invite à une nouvelle approche de ses écrits en faisant de la voix de la pauvreté la clé de sa lecture » Catherine Camus (sa fille).

Rencontre animée par Robin Huguenot-Noel.

J.M Wavelet nous parlera aussi de Camus dans les Vosges (Son passage à Saint-Dié et au Valtin avec Maria Casarès).. Tout public

« Albert Camus, la voix de la pauvreté » (L’harmattan) in the presence of Jean-Michel Wavelet, honorary Académie inspector and philosophy professor.

Camus’ voice still whispers the unspeakable discomfort, the ineffable suffering of a poverty as absurd as it is unbearable. This book bears witness to the path taken by the man who, born into complete destitution, took the path of art that was not intended for him, to express his solidarity with people of little means who possess nothing, envy nothing and prefer dignity to charity. A sensitive tribute for fans of this « First Man ».

« This luminous and sensitive work sheds new light on my father’s work. It invites a new approach to his writings, making the voice of poverty the key to his reading » Catherine Camus (his daughter).

Hosted by Robin Huguenot-Noel.

J.M Wavelet will also tell us about Camus in the Vosges (his time in Saint-Dié and Le Valtin with Maria Casarès).

« Albert Camus, la voix de la pauvreté » (L’harmattan) en presencia de Jean-Michel Wavelet, inspector honorario de la Académie y profesor de filosofía.

La voz de Camus sigue susurrando el malestar indecible, el sufrimiento inefable de una pobreza tan absurda como insoportable. Este libro da testimonio del camino recorrido por el hombre que, nacido en la más absoluta indigencia, tomó la senda del arte que no le estaba destinada para expresar su solidaridad con la gente de escasos recursos que nada posee, nada envidia y prefiere la dignidad a la caridad. Un sensible homenaje para los admiradores de este « Primer Hombre ».

« Este libro luminoso y sensible arroja nueva luz sobre la obra de mi padre. Nos invita a un nuevo acercamiento a sus escritos haciendo de la voz de la pobreza la clave de su lectura » Catherine Camus (su hija).

Presentado por Robin Huguenot-Noel.

J.M Wavelet también nos hablará de Camus en los Vosgos (su visita a Saint-Dié y Le Valtin con Maria Casarès).

« Albert Camus, la voix de la pauvreté » (L’harmattan) in Anwesenheit von Jean-Michel Wavelet, Inspecteur d’Académie honoraire und Professor für Philosophie.

Camus’ Stimme flüstert immer noch das unsagbare Unbehagen, das unsägliche Leiden einer ebenso absurden wie unerträglichen Armut. Dieses Buch zeugt von dem Weg, den der in völliger Armut geborene Camus zurückgelegt hat, als er den Weg der Kunst beschritt, der nicht für ihn bestimmt war, um seine Solidarität mit den Geringverdienern zu bekunden, die nichts besitzen, nichts beneiden und die Würde der Wohltätigkeit vorziehen. Eine einfühlsame Hommage für alle, die sich für diesen « Ersten Menschen » begeistern.

« Dieses helle und sensible Werk wirft ein neues Licht auf das Werk meines Vaters. Es lädt zu einem neuen Zugang zu seinen Schriften ein, indem es die Stimme der Armut zum Schlüssel seiner Lektüre macht » Catherine Camus (seine Tochter).

Das Treffen wurde von Robin Huguenot-Noel moderiert.

J.M Wavelet wird uns auch über Camus in den Vogesen berichten (Sein Aufenthalt in Saint-Dié und Le Valtin mit Maria Casarès).

