RENCONTRE-ENTRETIEN AVEC EDDY L. HARRIS 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 4 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

En partenariat avec l’association Helicoop (promotion de l’art et de la culture en milieu rural) et dans le cadre de la quinzaine des libraires de l’Est, nous aurons le plaisir d’accueillir dans nos locaux (au 1er étage) le grand écrivain américain Eddy L. Harris (qui parle parfaitement français) pour un moment d’entretien et de lectures autour de son livre le Mississippi dans la peau publié aux éditions Liana Levi.. Tout public

Samedi 2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. 0 EUR.

5 Quai du Maréchal Leclerc Librairie Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



In partnership with the Helicoop association (promoting art and culture in rural areas), and as part of the « Quinzaine des libraires de l’Est » (Eastern France Booksellers’ Fortnight), we are delighted to welcome the great American writer Eddy L. Harris (who speaks perfect French) to our premises (on the 1st floor) for a discussion and readings based on his book Le Mississippi dans la peau, published by Liana Levi.

En colaboración con la asociación Helicoop (promoción del arte y la cultura en el medio rural) y en el marco de la « Quinzaine des libraires de l’Est », tenemos el placer de acoger en nuestros locales (en la 1ª planta) al gran escritor estadounidense Eddy L. Harris (que habla perfectamente francés) para un coloquio y lecturas a partir de su libro Le Mississippi dans la peau, publicado por Liana Levi.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Helicoop (Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum) und im Rahmen der « quinzaine des libraires de l’Est » haben wir das Vergnügen, den großen amerikanischen Schriftsteller Eddy L. Harris (der perfekt Französisch spricht) in unseren Räumlichkeiten (1. Stock) zu einem Gespräch und einer Lesung rund um sein Buch le Mississippi dans la peau, das im Verlag Liana Levi erschienen ist, begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES