RENCONTRE DÉDICACE AVEC STÉPHANE AUDEVAL 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges, 1 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Entre rêves et réalité, souvenirs et imagination, Le destin de Julie puise largement dans le passé d’avocat de Stéphane Audeval. Proche des justiciables et des « sans dents », selon l’expression d’un illustre « cul doré », il bâtit un monde où la tolérance, l’entraide et l’amitié sont les pivots d’un bonheur nouveau. Des salles d’audience obscures d’une cité judiciaire à bout de souffle à la Bretagne solidaire, des grands ensembles populaires aux beaux quartiers de Paris, c’est un peuple uni, fort des différences qui le rassemblent à nouveau, qui imagine, sous le regard de Julie, un avenir plus fraternel guidé par le souffle poétique de Villon, Verlaine et bien d’autres encore.. Tout public

Samedi 2023-07-01 10:30:00 fin : 2023-07-01 12:00:00. 0 EUR.

5 Quai du Maréchal Leclerc Librairie Le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Between dreams and reality, memories and imagination, Le destin de Julie draws heavily on Stéphane Audeval’s past as a lawyer. Close to litigants and the « toothless », as one famous « golden ass » put it, he builds a world where tolerance, mutual aid and friendship are the cornerstones of a new happiness. From the darkened courtrooms of an out-of-breath judicial district to the solidarity of Brittany, from the great working-class estates to the beautiful neighborhoods of Paris, it is a united people, strengthened by the differences that once again bring them together, who imagine, under Julie’s gaze, a more fraternal future guided by the poetic inspiration of Villon, Verlaine and many others.

Entre sueños y realidad, recuerdos e imaginación, Le destin de Julie recurre en gran medida al pasado de abogado de Stéphane Audeval. Cercano a los litigantes y a los « desdentados », según la expresión de un ilustre « culo de oro », construye un mundo donde la tolerancia, la ayuda mutua y la amistad son las piedras angulares de una nueva felicidad. Desde las oscuras salas de un anticuado palacio de justicia hasta Bretaña, desde las urbanizaciones populares hasta los bellos barrios de París, es un pueblo unido, fortalecido por las diferencias que una vez más le unen, el que imagina, bajo la atenta mirada de Julie, un futuro más fraternal guiado por la inspiración poética de Villon, Verlaine y tantos otros.

Zwischen Träumen und Realität, Erinnerungen und Fantasie: Julies Schicksal schöpft weitgehend aus Stéphane Audevals Vergangenheit als Rechtsanwalt. In seiner Nähe zu den Bürgern und den « Zahnlosen », wie es ein berühmter « Goldener Arsch » ausdrückte, baute er eine Welt auf, in der Toleranz, Hilfsbereitschaft und Freundschaft die Eckpfeiler eines neuen Glücks sind. Von den dunklen Gerichtssälen einer atemlosen Justizstadt bis zur solidarischen Bretagne, von den großen Wohnsiedlungen der Bevölkerung bis zu den schönen Vierteln von Paris: Ein vereintes Volk, stark durch die Unterschiede, die es wieder vereinen, stellt sich unter Julies Blick eine brüderlichere Zukunft vor, die vom poetischen Atem von Villon, Verlaine und vielen anderen geleitet wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES