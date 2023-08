Cours de Cirque 5 quai des Mégisseries Saint-Junien, 12 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir l’art du cirque avec l’ouverture de l’école « Rue du Cirque ». Petits (dès 3 ans) et grands pourront ainsi s’entrainer, inscription sur le site: www.rueducirque87.com ..

2023-09-12 fin : 2024-06-01 . EUR.

5 quai des Mégisseries Rue du Cirque

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the art of circus with the opening of the « Rue du Cirque » school. Children (aged 3 and over) and adults alike can take part in training sessions. To register, visit www.rueducirque87.com .

Venga a descubrir el arte del circo con la apertura de la escuela « Rue du Cirque ». Niños (a partir de 3 años) y adultos podrán practicar sus habilidades circenses. Para inscribirse, visite www.rueducirque87.com .

Entdecken Sie die Kunst des Zirkus mit der Eröffnung der Schule « Rue du Cirque ». Kinder (ab 3 Jahren) und Erwachsene können hier trainieren. Anmeldung unter: www.rueducirque87.com .

