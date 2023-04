Marché des Halles de Menton 5 quai de Monléon, 1 janvier 2023, Menton.

Entre le port et la vieille ville, le marché municipal centenaire regorge des couleurs, des parfums et des saveurs du Midi. Il réunit tous les jours (lundi peu d’étales ouvertes) une trentaine de commerçants qui y vendent produits frais et locaux..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

5 quai de Monléon

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between the port and the old town, the 100-year-old municipal market is full of colours, fragrances and flavours of the South. It gathers every day (Monday few open stalls) about thirty traders who sell fresh and local products.

Entre el puerto y el casco antiguo, el centenario mercado municipal está lleno de colores, olores y sabores del Midi. Cada día (los lunes hay pocos puestos abiertos), reúne a una treintena de comerciantes que venden productos frescos y locales.

Zwischen dem Hafen und der Altstadt liegt der 100 Jahre alte Stadtmarkt, der mit den Farben, Düften und Geschmäckern des Südens überquillt. Auf ihm versammeln sich jeden Tag (am Montag sind nur wenige Stände geöffnet) etwa 30 Händler, die frische und lokale Produkte verkaufen.

Mise à jour le 2022-04-02 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles