[Concert] Dédé Macchabée (folk américaine des années 30-40) 5 Quai de l’Yser Dieppe, vendredi 16 février 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16

Dédé Macchabée explore depuis une trentaine d’années l’univers de la musique populaire américaine qui va du milieux des années 20 à la fin des années 50, qui parle de trains , de jeu, de crimes, de basses-cours endiablées, de Dieu, et bien sûr d’amour. Une voix haut perchée qui vient « du nez », un ukulélé baryton et une stomp box sous son talon la voici en version minimaliste. Viennent s’ajouter à ce répertoire d’un autre temps ses compos en français, écrites dans un style désuet et fantasque.

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie