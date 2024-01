[Conférence] Histoire du cinéma #13 5 Quai de l’Yser Dieppe, 27 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27

Denis Levy vous propose d’assister à sa conférence sur l’histoire du cinéma, plus précisément concernant Les cinémas de la modernité soustractive (1965-1985). N’hésitez pas à vous y rendre !.

Denis Levy vous propose d’assister à sa conférence sur l’histoire du cinéma, plus précisément concernant Les cinémas de la modernité soustractive (1965-1985). N’hésitez pas à vous y rendre !

Denis Levy vous propose d’assister à sa conférence sur l’histoire du cinéma, plus précisément concernant Les cinémas de la modernité soustractive (1965-1985). N’hésitez pas à vous y rendre !

.

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie