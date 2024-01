[Projection de film] La cité de l’indicible peur de Jean Pierre Mocky (1964) 5 Quai de l’Yser Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime [Projection de film] La cité de l’indicible peur de Jean Pierre Mocky (1964) 5 Quai de l’Yser Dieppe, 21 janvier 2024, Dieppe. Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 Venez passer une agréable soirée en participant à la projection du film La cité de l’indicible peur de Jean Pierre Mocky (1964). La Cité de l’indicible peur ou La Grande Frousse est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1964, d’après le roman du même nom de Jean Ray. Intitulé La Grande Frousse lors de sa première sortie, le film a été rebaptisé La Cité de l’indicible peur selon la volonté de Jean-Pierre Mocky à l’occasion de ses ressorties..

Venez passer une agréable soirée en participant à la projection du film La cité de l’indicible peur de Jean Pierre Mocky (1964). La Cité de l’indicible peur ou La Grande Frousse est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1964, d’après le roman du même nom de Jean Ray. Intitulé La Grande Frousse lors de sa première sortie, le film a été rebaptisé La Cité de l’indicible peur selon la volonté de Jean-Pierre Mocky à l’occasion de ses ressorties.

Venez passer une agréable soirée en participant à la projection du film La cité de l’indicible peur de Jean Pierre Mocky (1964). La Cité de l’indicible peur ou La Grande Frousse est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1964, d’après le roman du même nom de Jean Ray. Intitulé La Grande Frousse lors de sa première sortie, le film a été rebaptisé La Cité de l’indicible peur selon la volonté de Jean-Pierre Mocky à l’occasion de ses ressorties. .

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Détails Catégories d’Évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Code postal 76200 Lieu 5 Quai de l'Yser Adresse 5 Quai de l'Yser Chez Joë Ville Dieppe Departement Seine-Maritime Lieu Ville 5 Quai de l'Yser Dieppe Latitude 49.9269784 Longitude 1.08452329 latitude longitude 49.9269784;1.08452329

5 Quai de l'Yser Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/