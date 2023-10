[Conférence] Histoire du cinéma : le néoréalisme italien 5 Quai de l’Yser Dieppe, 22 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Denis Levy vous propose d’assister à sa conférence sur l’histoire du cinéma, plus précisément concernant le néoréalisme italien. N’hésitez pas à vous y rendre !.

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 . .

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Denis Levy invites you to attend his lecture on the history of cinema, with particular reference to Italian neo-realism. Don’t hesitate to come along!

Denis Levy le invita a asistir a su conferencia sobre la historia del cine, y más concretamente sobre el neorrealismo italiano. ¡No dude en venir!

Denis Levy lädt Sie ein, an seinem Vortrag über Filmgeschichte, insbesondere über den italienischen Neorealismus, teilzunehmen. Zögern Sie nicht und besuchen Sie ihn!

