[Concert] Hokum Sheiks 5 Quai de l’Yser Dieppe, 17 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A la base Hokum Sheiks est un trio vocal à cordes (et harmonica) avec contrebasse, guitare et mandoline et les voix de Mox Gowland, Ross Mckerrell et le feu Peters Day. Depuis la mort du très regretté, Peters Day, la continuation est assurée par François Leruste et Claude Robin. Ce premier assure la contrebasse (et les contrepèteries) et ce dernier est au banjo et au dobro. Dorénavant un quartet, leur musique se puise dans le blues et le swing des années trente et quarante ainsi que dans le bluegrass, mais les Hokum Sheiks n’hésitent pas non plus à sortir à l’improviste quelques compositions inclassables de leur propre facture..

2023-11-17 17:30:00 fin : 2023-11-17 . .

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Hokum Sheiks is basically a vocal string trio (and harmonica) with double bass, guitar and mandolin, featuring the voices of Mox Gowland, Ross Mckerrell and the late Peters Day. Since the death of the much-lamented Peters Day, the trio has been continued by François Leruste and Claude Robin. The former plays double bass (and spoonerisms) and the latter banjo and dobro. Now a quartet, their music draws on the blues and swing of the thirties and forties, as well as bluegrass, but the Hokum Sheiks don?t hesitate to throw in a few unclassifiable compositions of their own.

Hokum Sheiks es básicamente un trío vocal de cuerda (y armónica) con contrabajo, guitarra y mandolina y las voces de Mox Gowland, Ross Mckerrell y el difunto Peters Day. Desde la muerte del llorado Peters Day, el trío ha sido continuado por François Leruste y Claude Robin. El primero toca el contrabajo (y spoonerismos) y el segundo el banjo y el dobro. Convertidos en cuarteto, su música se inspira en el blues y el swing de los años treinta y cuarenta, así como en el bluegrass, pero los Hokum Sheiks no dudan en incluir algunas composiciones propias inclasificables.

Hokum Sheiks ist ein Streichertrio (und Mundharmonika) mit Kontrabass, Gitarre und Mandoline und den Stimmen von Mox Gowland, Ross Mckerrell und dem verstorbenen Peters Day. Seit dem Tod des verstorbenen Peters Day wird die Band von François Leruste und Claude Robin weitergeführt. Ersterer spielt den Kontrabass (und die Kontrapunktik) und letzterer spielt Banjo und Dobro. Die Hokum Sheiks sind nun ein Quartett, ihre Musik ist geprägt vom Blues und Swing der dreißiger und vierziger Jahre sowie vom Bluegrass, aber sie zögern auch nicht, unerwartet einige unklassifizierbare Eigenkompositionen zu veröffentlichen.

