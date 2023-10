[Projection film] La face cachée d’une renaissance 5 Quai de l’Yser Dieppe, 10 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez passer une agréable soirée en participant à la projection du film documentaire « La face cachée d’une renaissance » réalisé par Alain Tyr..

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 . .

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Join us for an enjoyable evening screening of the documentary film « La face cachée d’une renaissance » (« The hidden face of a renaissance ») directed by Alain Tyr.

Venga a disfrutar con nosotros de la proyección del documental « La face cachée d’une renaissance » (La cara oculta de un renacimiento), dirigido por Alain Tyr.

Verbringen Sie einen angenehmen Abend bei der Vorführung des Dokumentarfilms « La face cachée d’une renaissance » (Die verborgene Seite einer Wiedergeburt) unter der Regie von Alain Tyr.

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche