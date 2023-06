[Documentaire] A la rencontre du dragon et des nuages 5 Quai de l’Yser Dieppe, 9 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Explorateur, aventurier, scientifique, humaniste, chercheur, idéaliste, utopiste, enseignant, médecin, cartographe, savant, la vie d’Alexandre Yersin a de quoi faire rêver. C’est l’homme qui a créé le second institut Pasteur hors de France en 1895 à Nha Trang au Vietnam.

Visionnaire, entrepreneur, il a su mettre en place des solutions lui permettant de développer ses recherches et la production de ses sérums et vaccins.

Ce film nous offre la vision que les Vietnamiens portent sur ce personnage historique.

Entrée : 2€ + adhésion à l’association « Un pont pour l’art ».

5 Quai de l’Yser Chez Joë

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Explorer, adventurer, scientist, humanist, researcher, idealist, utopian, teacher, physician, cartographer, scientist – Alexandre Yersin’s life is one to dream about. He was the man who created the second Pasteur Institute outside France, in Nha Trang, Vietnam, in 1895.

A visionary and an entrepreneur, he put in place solutions that enabled him to develop his research and the production of his serums and vaccines.

This film gives us the Vietnamese view of this historic figure.

Admission: 2? + membership of « Un pont pour l’art » association

Explorador, aventurero, científico, humanista, investigador, idealista, utópico, profesor, médico, cartógrafo, científico… la vida de Alexandre Yersin es para soñar. Fue el hombre que creó el segundo Instituto Pasteur fuera de Francia en 1895, en Nha Trang (Vietnam).

Visionario y emprendedor, puso en marcha soluciones que le permitieron desarrollar sus investigaciones y la producción de sus sueros y vacunas.

Esta película nos ofrece la visión vietnamita de esta figura histórica.

Entrada: 2 euros + afiliación a la asociación « Un pont pour l’art

Entdecker, Abenteurer, Wissenschaftler, Humanist, Forscher, Idealist, Utopist, Lehrer, Arzt, Kartograph, Wissenschaftler – das Leben von Alexandre Yersin hat viel zu bieten. Er ist der Mann, der 1895 in Nha Trang in Vietnam das zweite Pasteur-Institut außerhalb Frankreichs gründete.

Er war ein Visionär und Unternehmer, der Lösungen fand, die es ihm ermöglichten, seine Forschung und die Produktion seiner Seren und Impfstoffe auszubauen.

Der Film vermittelt uns die Sicht der Vietnamesen auf diese historische Persönlichkeit.

Eintritt: 2 ? + Mitgliedschaft im Verein « Un pont pour l’art » (Eine Brücke für die Kunst)

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche