MARCHE AUX FLAMBEAUX ET LANTERNES 5 quai de la Mortagne Rambervillers, 16 décembre 2023, Rambervillers.

Rambervillers,Vosges

Marche gratuite d’environ 8 km, à Rambervillers. Départ à 17 h devant le Syndicat d’initiative. Vente des flambeaux à partir de 16 h 30 (2 €) et location des lanternes (1€). Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée (lampe de poche en complément). Des animations surprises seront proposées.. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

5 quai de la Mortagne

Rambervillers 88700 Vosges Grand Est



Free 8 km walk in Rambervillers. Starts at 5pm in front of the Syndicat d’initiative. Torches for sale from 4.30pm (2?) and lanterns for hire (1?). Bring good shoes and appropriate clothing (flashlight not included). Surprise entertainment will be provided.

Marcha gratuita de 8 km en Rambervillers. Salida a las 17.00 h delante del Sindicato de Iniciativa. Venta de antorchas a partir de las 16.30 (2 euros) y alquiler de linternas (1 euro). Llevar buen calzado y ropa adecuada (antorchas extra). Habrá animación sorpresa.

Kostenlose Wanderung von ca. 8 km, in Rambervillers. Start um 17 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt. Verkauf von Fackeln ab 16:30 Uhr (2?) und Verleih von Laternen (1?). Gute Schuhe und angemessene Kleidung vorsehen (Taschenlampe als Ergänzung). Überraschungsanimationen werden angeboten.

Mise à jour le 2023-11-22 par VOSGES DEVELOPPEMENT