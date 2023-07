Faim de loup : Conte de et par Pierre Deschamps, Compagnie La Grande Ourse 5 Puy d’Eau Saint-Cyr, 22 juillet 2023, Saint-Cyr.

Saint-Cyr,Haute-Vienne

Les Polyculteurs vous invitent le samedi 22 juillet à 18h30, à la résidence Obro, pour assister au spectacle du conte « Faim de loup » (à partir de 6 ans) de Pierre Deschamps, Compagnie La Grande Ourse. Synopsis : C’est bien connu, les loups ont toujours faim. Pour s’approcher de leur proie ils se déguisent et changent de voix, se transforment en grand-mère ou en jeune homme, se font tout doux, tout gentils… Mais ce qu’ils ignorent, c’est que les plus petits, les plus faibles des enfants sont souvent les plus malins ! Alors dents luisantes et yeux de braise ne servent à rien et tel est pris qui croyait prendre..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

5 Puy d’Eau Résidence OBRO

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Polyculteurs invite you to the Obro residence on Saturday, July 22 at 6:30 pm, for a performance of the tale « Faim de loup » (for ages 6 and up) by Pierre Deschamps, Compagnie La Grande Ourse. Synopsis: It’s well known that wolves are always hungry. To get closer to their prey, they disguise themselves and change their voices, transforming themselves into grandmothers or young men, making themselves soft and gentle… But what they don’t know is that the smallest, weakest children are often the cleverest! So all those gleaming teeth and fiery eyes are no use to them, and it’s a case of who’s got what.

Les Polyculteurs les invitan a la residencia Obro el sábado 22 de julio a las 18.30 h para la representación del cuento « Faim de loup » (a partir de 6 años) de Pierre Deschamps, Compagnie La Grande Ourse. Sinopsis: Es bien sabido que los lobos siempre tienen hambre. Para acercarse a su presa, se disfrazan y cambian de voz, se transforman en abuelas o en jóvenes, se hacen dulces y amables… Pero lo que no saben es que los niños más pequeños y débiles suelen ser los más listos Así que sus dientes relucientes y sus ojos ardientes no sirven de nada, y se trata de ver quién tiene qué.

Les Polyculteurs lädt Sie am Samstag, den 22. Juli um 18:30 Uhr in die Residenz Obro ein, um der Aufführung des Märchens « Faim de loup » (ab 6 Jahren) von Pierre Deschamps, Compagnie La Grande Ourse, beizuwohnen. Synopsis: Es ist allgemein bekannt, dass Wölfe immer hungrig sind. Um sich ihrer Beute zu nähern, verkleiden sie sich und ändern ihre Stimme, verwandeln sich in eine Großmutter oder einen jungen Mann, machen sich ganz sanft und freundlich? Aber was sie nicht wissen: Die kleinsten, schwächsten Kinder sind oft die klügsten! Dann helfen auch keine glänzenden Zähne und glühenden Augen.

Mise à jour le 2023-07-04 par SPL Terres de Limousin