Esparros Hautes-Pyrénées Esparros Réservation obligatoire dossier sur demande. Contact : 06 73 72 49 04 – loumountagnou.esparros@gmail.com L’association « Lou Mountagnou » organise ses « 5° Puces des Couturières et Loisirs Créatifs ». Tissus, fils, laines, dentelles, boutons, patchwork, rubans, revues, customisations, patrons, etc …

Tout pour la couture, le tricot, les loisirs créatifs etc… Expositions, démonstrations, ateliers.

Entrée gratuite – Buvette – Collation – sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Restauration : Le relais d'Esparros. loumountagnou.esparros@gmail.com +33 6 73 72 49 04 Réservation obligatoire dossier sur demande. Contact : 06 73 72 49 04 – loumountagnou.esparros@gmail.com

