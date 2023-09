Marché de Noël du Lions Club 5 Place St léger Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Marché de Noël du Lions Club 5 Place St léger Guebwiller, 2 décembre 2023, Guebwiller. Guebwiller,Haut-Rhin Marché traditionnel, exposants artisans, petite restauration..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 20:00:00. EUR.

5 Place St léger

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Traditional market, exhibitors craftsmen, small restoration. Mercado tradicional, expositores de artesanía, pequeña restauración. Traditioneller Markt, Kunsthandwerkeraussteller, kleine Snacks.

