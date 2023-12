Atelier Savons maison aux plantes sauvages 5 Place Saint-Jacques Besançon, 21 janvier 2024, Besançon.

Besançon Doubs

21 janvier 2024, 10:00-12:30

fin : 2024-01-21 12:30:00

Apprenez à faire des savons à partir de vos cueillettes sauvages et à les rendre vertueux grâce aux nombreux bienfaits de celles-ci.

Nous explorerons ensemble les bases de la Saponification à froid et découvrirons comment élaborer une recette très simplement, déclinable de mille et une façons au gré de vos envies. Vous serez surpris-e par la facilité à confectionner vous-même ce produit de première nécessité et comment cette méthode nous offre également la possibilité de recycler nos fonds d’huiles et autres restes de préparations cosmétiques. Du fait maison et moins de déchets!

Vous repartirez avec le savon que nous confectionnerons ensemble ; un savon tout en douceur qui saura prendre soin de votre peau au quotidien, ainsi qu’un livret méthodologique qui vous permettra de continuer l’aventure et créer vos propres recettes de façon 100% autonome une fois chez vous.

5 Place Saint-Jacques, L'Arsenal (HOP HOP HOP), Besançon

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



