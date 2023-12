Plantes sauvages médicinales et leurs usages 5 Place Saint-jacques Besançon, 21 janvier 2024, Besançon.

Besançon Doubs

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Découvrez quand et comment cueillir les plantes qui nous entourent, et comment transformer et utiliser cette cueillette pour soigner les petits maux du quotidien.

Découvrez à quel moment et dans quelle partie de la plante se trouvent les vertus en fonction de la saison. Comment transformer et utiliser cette cueillette pour soigner les maux du quotidien! Nous confectionnerons ensemble un baume apaisant et cicatrisant avec lequel vous repartirez.

(durée environ 3h, 25€)

5 Place Saint-jacques Hop Hop Hop Besançon

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



