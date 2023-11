Marché de Noël de Saint-Symphorien 5 Place René Cassin Saint-Symphorien, 10 décembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Saint-Symphorien aura lieu cette année le 10 décembre de 9h à 18h, dans le parc de la Mairie.

Des animations sont prévues sur place..

5 Place René Cassin Parc de la Mairie de Saint-Symphorien

Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Symphorien Christmas market will take place this year on December 10, from 9am to 6pm, in the town hall park.

On-site entertainment is planned.

Este año, el mercado navideño de Saint-Symphorien tendrá lugar el 10 de diciembre, de 9.00 a 18.00 horas, en el recinto del ayuntamiento.

Habrá espectáculos in situ.

Der Weihnachtsmarkt von Saint-Symphorien findet in diesem Jahr am 10. Dezember von 9 bis 18 Uhr im Park des Rathauses statt.

Vor Ort sind Animationen geplant.

