Les Léon’Arts, vitrines des métiers d’Art – Noël 5 place Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

La ville de Saint-Léonard-de-Noblat labellisée «Ville et Métiers d’Art » en 2023 confirme son soutien aux savoir-faire d’exception en proposant une nouvelle exposition vente, Les Vitrines des Métiers d’Art dans une boutique située dans le centre historique. Les artisans des métiers d’Art du pays Monts et Barrages associent des compétences à la fois artistiques et techniques, de la conception à la production, en passant par la conservation des savoir-faire et l’esprit d’innovation. 14 artisans participeront à cette nouvelle édition pour vous proposer des idées cadeaux authentiques..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

5 place Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Léonard-de-Noblat, which has been awarded the « Ville et Métiers d?Art » label for 2023, confirms its support for exceptional craftsmanship with a new sales exhibition, Les Vitrines des Métiers d?Art, in a store located in the historic center. The craftsmen and women of the Monts et Barrages region combine both artistic and technical skills, from design to production, including the preservation of know-how and the spirit of innovation. 14 artisans will be taking part in this new edition, offering authentic gift ideas.

La ciudad de Saint-Léonard-de-Noblat, galardonada con el sello « Ville et Métiers d’Art » para 2023, confirma su apoyo a los oficios excepcionales proponiendo una nueva exposición de venta, Les Vitrines des Métiers d’Art, en una tienda del centro histórico. Los artesanos de la región de Monts et Barrages combinan competencias artísticas y técnicas, desde el diseño hasta la producción, pasando por la conservación del saber hacer y el espíritu de innovación. en la edición de este año participarán 14 artesanos que ofrecerán auténticas ideas para regalar.

Die Stadt Saint-Léonard-de-Noblat, die 2023 das Label « Ville et Métiers d’Art » (Stadt der Kunsthandwerke) erhalten soll, bekräftigt ihre Unterstützung für außergewöhnliche Fertigkeiten, indem sie eine neue Verkaufsausstellung, Les Vitrines des Métiers d’Art, in einem Geschäft im historischen Zentrum anbietet. Die Kunsthandwerker des Landes Monts et Barrages vereinen sowohl künstlerische als auch technische Kompetenzen, von der Konzeption bis zur Produktion, der Erhaltung des Know-hows und dem Innovationsgeist. 14 Kunsthandwerker werden an dieser neuen Ausgabe teilnehmen, um Ihnen authentische Geschenkideen anzubieten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat