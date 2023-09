Visite guidée : sur les traces de la Suisse 5 place Lambert Mulhouse, 26 octobre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Il y a 500 ans, Mulhouse s’alliait aux cantons suisses. De nos jours encore, les décors de certains bâtiments portent la trace de cette histoire commune..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:30:00. EUR.

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



500 years ago, Mulhouse joined the Swiss cantons. Even today, the decorations of some buildings bear the traces of this common history.

Hace 500 años, Mulhouse se unió a los cantones suizos. Incluso hoy en día, la decoración de algunos edificios lleva las huellas de esta historia común.

Vor 500 Jahren verbündete sich Mulhouse mit den Schweizer Kantonen. Noch heute tragen die Verzierungen einiger Gebäude die Spuren dieser gemeinsamen Geschichte.

