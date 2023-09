Visite guidée : flânerie dans le centre historique 5 place Lambert Mulhouse, 26 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Cette visite vous permet de découvrir le centre de Mulhouse, son Hôtel de ville style Renaissance rhénane, les façades colorées de la Place de la Réunion et le Temple Saint- Etienne, plus haut édifice protestant de France, qui abrite de magnifiques vitraux du XIVe siècle..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 16:30:00. EUR.

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



This visit allows you to discover the centre of Mulhouse, its Rhenish Renaissance-style Town Hall, the colourful facades of the Place de la Réunion and the Saint-Etienne Temple, the highest Protestant building in France, which houses magnificent 14th-century stained-glass windows.

Esta visita le permitirá descubrir el centro de Mulhouse, su ayuntamiento renacentista, las coloridas fachadas de la plaza de la Reunión y el templo de Saint Etienne, el edificio protestante más alto de Francia, que alberga magníficas vidrieras del siglo XIV.

Auf dieser Tour lernen Sie das Zentrum von Mulhouse kennen, sein Rathaus im Stil der Rheinrenaissance, die bunten Fassaden des Place de la Réunion und den Temple Saint-Etienne, das höchste protestantische Gebäude Frankreichs, das wunderschöne Glasmalereien aus dem 14.

