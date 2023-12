GYM EQUILIBRE 5 Place Jules Balestier Clermont-l’Hérault, 13 juin 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-13 05:00:00

fin : 2023-06-13 23:00:00

Ateliers destinés aux « Jeunes de plus de 60 ans ».

Le but: « Prendre plaisir à devenir acteur de sa santé grâce à l’activité physique »

Le support principal sera le Qi gong pour travailler l’équilibre, l’amplitude articulaire, la souplesse, le renforcement musculaire et relâchement, la concentration et mémoire, la coordination et respiration. Aussi, parfois, le cardio grâce à de la gym tonique permettront de compléter la pratique.

Le matériel permettra de rendre ludique les séances dans une ambiance conviviale: Qi Gong dansée, Qi gong bâton, ballon…

Aussi, je proposerai parfois des ateliers en extérieur et continuerai à animer durant l’été à la fraîche.

Le groupe ne dépassera pas 14 pratiquants pour offrir un atelier de qualité.

Animatrice: Virginie CIGNA formée, 15 ans de pratique Qi gong – carte professionnelle d’éducateur sportif.

5 Place Jules Balestier

34800 Hérault Occitanie



