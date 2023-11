Table-ronde » Mon bien-être au travail » 5 Place Joseph Verseille Colomiers, 30 novembre 2023, Colomiers.

Table-ronde » Mon bien-être au travail » Jeudi 30 novembre, 19h00 5 Place Joseph Verseille

Partage d’astuces et échanges autour des limites à se fixer, comment dire « non ». Sensibilisation sur les Troubles musculo-squelettiques et gestion du stress.

Par l’association Hypersens de Colomiers

Inscription conseillée : mijoteuse@mairie-colomiers.fr ou 05.61.15.31.87

à 19h

5 Place Joseph Verseille Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie mijoteuse@mairie-colomiers.fr

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

