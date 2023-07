La Grange aux poteries 5 Place Goutant Liart, 12 juillet 2023, Liart.

Liart,Ardennes

Un atelier de poterie voué à la création, à l’exposition et à la vente sur la commune de Liart. « La Grange aux poteries » ou l’itinéraire d’une artisane volontaire et passionnée. Des ateliers peuvent être mis en place toute l’année..

5 Place Goutant

Liart 08290 Ardennes Grand Est



A pottery workshop dedicated to creation, exhibition and sale in the town of Liart. « La Grange aux Poteries » or the itinerary of a voluntary and passionate craftswoman. Workshops can be organized all year round.

Un taller de cerámica dedicado a la creación, exposición y venta en la comuna de Liart. « La Grange aux Poteries » o el itinerario de una artesana voluntaria y apasionada. Se pueden organizar talleres durante todo el año.

Eine Töpferwerkstatt, die sich der Kreation, der Ausstellung und dem Verkauf von Töpferwaren in der Gemeinde Liart widmet. « La Grange aux poteries » (Die Töpferscheune) oder der Weg einer freiwilligen und leidenschaftlichen Handwerkerin. Workshops können das ganze Jahr über angeboten werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme