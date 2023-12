GLOUGLOU Session #4 5 Place Georges Cadoudal Landévant, 9 février 2024, Landévant.

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 20:30:00

GLOUGLOU Session #4

Écoute moi ce bon vin ! Une rencontre entre le public, un.e artiste, et un ca- viste du pays d‘Auray. De la musique, du bon vin, et des surprises à gagner…

– CHRISTIAN PACHER (CHANT, VIOLON, ACCORDÉON DIATONIQUE) – Prix : 10€ par personne (comprenant deux verres, le concert et le blind-test)

5 Place Georges Cadoudal Ty Cave

Landévant 56690 Morbihan Bretagne



