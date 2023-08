JEP 2023 – VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE L’EGLISE SAINT ANDRE 5 Place Émile Combes Montagnac Catégories d’Évènement: Hérault

Montagnac JEP 2023 – VISITE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE L’EGLISE SAINT ANDRE 5 Place Émile Combes Montagnac, 16 septembre 2023, Montagnac. Montagnac,Hérault Venez découvrir ou re-découvrir le patrimoine de Montagnac à travers plusieurs visites guidées et animations.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

5 Place Émile Combes

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



European heritage days in Montagnac, 19th, 20th and 21st of september. Venga a descubrir o redescubrir el patrimonio de Montagnac a través de una serie de visitas guiadas y eventos Entdecken oder wiederentdecken Sie das Kulturerbe von Montagnac bei mehreren Führungen und Animationen Mise à jour le 2023-08-25 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu 5 Place Émile Combes Adresse 5 Place Émile Combes Ville Montagnac Departement Hérault Lieu Ville 5 Place Émile Combes Montagnac latitude longitude 43.48017;3.48404

5 Place Émile Combes Montagnac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac/