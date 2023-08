JEP 2023 – MONTAGNAC AU TEMPS DES FOIRES 5 Place Émile Combes Montagnac, 16 septembre 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Venez découvrir ou re-découvrir le patrimoine de Montagnac à travers plusieurs visites guidées et animations.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

5 Place Émile Combes

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Come and discover or rediscover Montagnac’s heritage through several guided tours and events

Venga a descubrir o redescubrir el patrimonio de Montagnac a través de una serie de visitas guiadas y eventos

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Kulturerbe von Montagnac bei mehreren Führungen und Animationen

Mise à jour le 2023-08-25 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE