BALADE CONTEE AU FIL DES RUES DE MONTAGNAC 5 PLACE EMILE COMBES Montagnac, 29 août 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

En compagnie du conteur Philippe Charleux, partez à la découverte de ce village , ancienne ville de foires renommées.

A l’heure où le soleil se retire,

Le destin nous rassemblera.

Les ruelles attendent… Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

Pour contribuer à l’animation, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur ROUGE..

2023-08-29 16:45:00 fin : 2023-08-29 . .

5 PLACE EMILE COMBES

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Join storyteller Philippe Charleux as he takes you on a journey of discovery through this village, once a town of renowned fairs.

When the sun goes down,

Fate will bring us together.

The alleys await? Step by step, the path of tales will be revealed!

To contribute to the entertainment, participants are asked to wear a RED item of clothing.

En compañía del narrador Philippe Charleux, descubra este pueblo, antigua ciudad de ferias de renombre.

Cuando se ponga el sol,

El destino nos reunirá.

Las callejuelas esperan.. Paso a paso, ¡se desvelará el camino de los cuentos!

Para contribuir a la animación, se ruega a los participantes que lleven una prenda ROJA.

Entdecken Sie in Begleitung des Geschichtenerzählers Philippe Charleux dieses Dorf, das früher eine berühmte Messestadt war.

In der Stunde, in der die Sonne sich zurückzieht,

Das Schicksal wird uns zusammenführen.

Die Gassen warten Schritt für Schritt wird sich der Weg der Märchen offenbaren!

Um zur Unterhaltung beizutragen, werden die Teilnehmer gebeten, ein ROTES Element in ihrer Kleidung zu tragen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE