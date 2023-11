Le Musée diocésain d’art sacré sort ses crèches ! 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe, 2 décembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Le Musée diocésain d’Art Sacré sort ses crèches tous les samedis et dimanches de 15h00 à 18h00 du 2 Décembre au 7 Janvier 2024.



L’exposition dévoilera des personnages de crèche en cire habillés, des enfants Jésus, des crèches contemporaines et insolites..

5 Place Elisée Monteil Musée Diocésain d’Art Sacré

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Musée diocésain d’Art Sacré brings out its nativity scenes every Saturday and Sunday from 3:00 pm to 6:00 pm from December 2 to January 7, 2024.



The exhibition will feature dressed wax crib figures, baby Jesus, contemporary and unusual cribs.

El Museo Diocesano de Arte Sacro saca a la calle sus belenes todos los sábados y domingos de 15:00 a 18:00 horas del 2 de diciembre al 7 de enero de 2024.



La exposición contará con figuras de cuna de cera vestidas, niños Jesús, cunas contemporáneas e insólitas.

Das Diözesanmuseum für sakrale Kunst stellt seine Krippen vom 2. Dezember bis zum 7. Januar 2024 jeden Samstag und Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr aus.



Die Ausstellung enthüllt angezogene Krippenfiguren aus Wachs, Jesuskinder, zeitgenössische und ungewöhnliche Krippen.

