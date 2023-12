Soirée morbiflette 5 Place du Vigneron Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 . Nous sommes ravis de vous annoncer deux nouvelles soirées au sein de notre restaurant! Au menu : apéritif, puis, morbiflette avec charcuterie et salade, et enfin : tarte aux fruits !!

Le tout, pour : 20 euros L’occasion parfaite de passer un moment conviviale en famille et/ou entre ami(e)s Pensez à réserver vos places! Au plaisir de vous recevoir

L’équipe des Deux Forts EUR.

5 Place du Vigneron Goût & Moi

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

