Le Lac des Cygnes 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre, 18 novembre 2023, Châtillon-sur-Indre.

Châtillon-sur-Indre,Indre

Soirée projection avec le Lac des Cygnes. Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible..

Samedi 2023-11-18 19:45:00 fin : 2023-11-18 22:15:00. EUR.

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



Screening evening with Swan Lake. Tchaikovsky seized on the legend of the immaculate bird to create one of the most beautiful scores ever written for ballet. Choreographers Marius Petipa and Lev Ivanov give their letters of nobility to the story of this impossible love.

Noche de proyecciones con El lago de los cisnes. Chaikovski se inspiró en la leyenda del pájaro inmaculado para crear una de las partituras más bellas jamás escritas para ballet. Los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov dieron sus cartas de nobleza a la historia de este amor imposible.

Projektionsabend mit Schwanensee. Tschaikowsky nahm die Legende des unbefleckten Vogels zum Anlass, eine der schönsten Musiken zu schaffen, die je für ein Ballett geschrieben wurden. Die Choreografen Marius Petipa und Lev Ivanov verleihen der Geschichte dieser unmöglichen Liebe ihren Adelsbrief.

Mise à jour le 2023-10-30 par BERRY