Une heure, Une oeuvre 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre, 3 novembre 2023, Châtillon-sur-Indre.

Châtillon-sur-Indre,Indre

Votre prochain rendez-vous « Une heure, une œuvre » est programmé le vendredi 3 novembre à 18h à la salle de la Micro-Folie dans à l’office de tourisme. Jean-Louis Girault vous partagera l’histoire du Monument aux Morts de Châtillon-sur-Indre..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



Your next « Une heure, une ?uvre » event is scheduled for Friday November 3 at 6pm in the Micro-Folie room in the tourist office. Jean-Louis Girault will share with you the history of the Châtillon-sur-Indre Monument aux Morts.

Su próximo evento « Una hora, una obra » está programado para el viernes 3 de noviembre a las 18:00 en la sala Micro-Folie de la oficina de turismo. Jean-Louis Girault compartirá con usted la historia del Memorial de Guerra de Châtillon-sur-Indre.

Ihr nächstes Treffen « Une heure, une ?uvre » ist für Freitag, den 3. November um 18 Uhr im Saal der Micro-Folie im Tourismusbüro geplant. Jean-Louis Girault wird Ihnen die Geschichte des Kriegerdenkmals von Châtillon-sur-Indre näher bringen.

Mise à jour le 2023-10-20 par BERRY