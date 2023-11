Monument aux morts 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre, 3 novembre 2023, Châtillon-sur-Indre.

Châtillon-sur-Indre,Indre

Votre rendez-vous « Une heure, une œuvre » revient comme tous les premiers vendredis de chaque mois !

Ce vendredi présentation du monument aux morts, un monument historique « art-déco » du XXème siècle par Jean-Louis Girault. Réservation conseillée via le QR code ou au 02 5438 74 19..

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



Your appointment « Une heure, une ?uvre » is back every first Friday of the month!

This Friday, Jean-Louis Girault will present the war memorial, an art-deco historical monument from the 20th century. Reservations recommended via QR code or 02 5438 74 19.

¡Vuelve su cita « Una hora, una obra » todos los primeros viernes de mes!

Este viernes, Jean-Louis Girault presentará el memorial de guerra, un monumento art-deco del siglo XX. Se recomienda reservar a través del código QR o llamando al 02 5438 74 19.

Ihr Termin « Une heure, une ?uvre » kehrt wie an jedem ersten Freitag im Monat zurück!

Diesen Freitag stellt Jean-Louis Girault das Kriegsdenkmal vor, ein historisches Art-Déco-Monument aus dem 20. Jahrhundert. Jahrhundert. Reservierungen werden über den QR-Code oder unter 02 5438 74 19 empfohlen.

