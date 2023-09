Les loges de Raphaël : des fresques du Vatican aux gravures du XVIIe s. 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre, 6 octobre 2023, Châtillon-sur-Indre.

Châtillon-sur-Indre,Indre

Votre rendez-vous « Une heure, une oeuvre » revient comme tous les premiers vendredis de chaque mois ! En octobre, le centre François-Garnier vous propose de découvrir les loges de Raphaël..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. .

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



Your « One hour, one work » appointment is back every first Friday of the month! In October, the Centre François-Garnier invites you to discover Raphaël’s dressing rooms.

¡Vuelve su cita « Una hora, una obra » cada primer viernes de mes! En octubre, el Centro François-Garnier le invita a descubrir los camerinos de Rafael.

Ihr Termin « Eine Stunde, ein Werk » kehrt wie an jedem ersten Freitag im Monat zurück! Im Oktober bietet Ihnen das Zentrum François-Garnier die Möglichkeit, Raffaels Loggien zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Châtillonnais en Berry