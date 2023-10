PARADE D’HALLOWEEN 5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck, 28 octobre 2023, Beyren-lès-Sierck.

Beyren-lès-Sierck,Moselle

Attention une parade de petits monstres défilera dans les rues à la recherche de friandises… garde aux mauvais sorts !

N’hésitez pas à les rejoindre pour une balade monstrueusement conviviale.. Enfants

Samedi 2023-10-28 16:30:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

5 Place du Foyer Hôtel de ville

Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est



Look out for a parade of little monsters marching through the streets in search of treats… beware of bad spells!

Don’t hesitate to join them for a monstrously friendly stroll.

Esté atento a un desfile de pequeños monstruos que marchan por las calles en busca de golosinas… ¡cuidado con los malos hechizos!

No dudes en unirte a ellos para dar un paseo monstruosamente amistoso.

Achtung eine Parade kleiner Monster wird auf der Suche nach Süßigkeiten durch die Straßen ziehen… Vorsicht vor bösen Zaubersprüchen!

Zögern Sie nicht, sich ihnen für einen geselligen Monsterspaziergang anzuschließen.

