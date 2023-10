RÉPÉTITION PUBLIQUE DU SPECTACLE DE FRED RADIX, ‘LE SIFFLEUR’ 5 place du DOCTEUR Leroy La Vôge-les-Bains, 12 octobre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Accompagnée des cordes de l’Ensemble Orchestral Épinal la belle image, avant le concert donné au festival des Larmes du Rire le 13 octobre à Épinal.

Historien déjanté, Fred Radix est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. Il interprète – en sifflant bien sûr – les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films.

Répétition ouvertes et gratuites, dans la limite des places disponibles. Billetterie sur place avant le début du concert. Tout public

Jeudi 2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 . 0 EUR.

5 place du DOCTEUR Leroy Bains-les-Bains

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Accompanied by the strings of the Ensemble Orchestral Épinal la belle image, before the concert at the Larmes du Rire festival on October 13 in Épinal.

Fred Radix is a wacky historian, keen to bring this little-known culture to as many people as possible, and establishes whistled music as a style in its own right. With a wealth of anecdotes, anachronisms and audience interaction, his absurd, offbeat humor hits the nail on the head every time. He performs – whistling, of course – the most beautiful arias in classical music, from Mozart to Bizet, Schubert to Satie, as well as some of the most famous film melodies.

Free open rehearsals, subject to availability. Ticket sales on site before the start of the concert

Acompañado por las cuerdas del Ensemble Orchestral Épinal la belle image, antes del concierto ofrecido en el festival Larmes du Rire el 13 de octubre en Épinal.

Fred Radix es un historiador excéntrico, deseoso de dar a conocer al mayor número posible de personas esta cultura poco conocida y de hacer de la música silbada un estilo propio. Gracias a sus anécdotas, anacronismos e interacción con el público, su humor absurdo y fuera de lo común siempre da en el clavo. Interpreta -silbando, por supuesto- las arias más bellas de la música clásica, de Mozart a Bizet, de Schubert a Satie, y algunas de las melodías más famosas de la música de cine.

Los ensayos son abiertos y gratuitos, sujetos a disponibilidad. Entradas a la venta antes del comienzo del concierto

Begleitet von den Streichern des Ensemble Orchestral Épinal la belle image, vor dem Konzert beim Festival Larmes du Rire am 13. Oktober in Épinal.

Der verrückte Historiker Fred Radix ist bestrebt, diese verkannte Kultur einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, und stellt die Pfeifmusik als eigenen Stil auf. Mit zahlreichen Anekdoten, Anachronismen und der Interaktion mit dem Publikum trifft sein absurder und schräger Humor jedes Mal ins Schwarze. Er interpretiert – natürlich pfeifend – die schönsten Melodien der klassischen Musik, von Mozart über Schubert und Satie bis hin zu Bizet und einigen unumgänglichen Melodien aus der Filmmusik.

Offene und kostenlose Proben, solange Plätze verfügbar sind. Kartenverkauf vor Konzertbeginn vor Ort

Mise à jour le 2023-10-02 par OT EPINAL ET SA REGION