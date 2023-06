Les ateliers de l’expo Ô mon tableau 5 Place du Château Gien, 14 juillet 2023, Gien.

Gien,Loiret

A l’occasion de l’exposition Paul Tavernier, le Château-Musée de Gien propose des ateliers pour les peintres en herbe !.

Vendredi 2023-07-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-25 . 5 EUR.

5 Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



To coincide with the Paul Tavernier exhibition, the Château-Musée de Gien is offering workshops for budding painters!

Con motivo de la exposición Paul Tavernier, el Castillo-Museo de Gien propone talleres para pintores en ciernes

Anlässlich der Ausstellung Paul Tavernier bietet das Château-Musée de Gien Workshops für angehende Maler an!

Mise à jour le 2023-06-22 par ADRT45