Vendredi de l'été – What is… 5 place du Château Bouxwiller, 12 juillet 2024, Bouxwiller.

Bouxwiller Bas-Rhin

Début : 2024-07-12 20:30:00

fin : 2024-07-12

Compagnie partenaire KiloHertZ / Vidal BINI

Dans le cadre des Vendredis de l’été, organisés par la Ville de Bouxwiller, le Théâtre du Marché aux Grains propose cette saison un spectacle qui prend la forme d’un jeu. Ou peut-e^tre que c’est un jeu qui fabrique un spectacle, intitulé What is… Ici les points de suspension du titre sont importants.

Ils sont deux sur scène, un chorégraphe-danseur et un musicien avec ses platines et ils ne savent pas ce qui va se passer. En direct, au fur et à mesure de la représentation, et avec l’aide des spectateurs qui souhaitent les y aider, ils vont construire un spectacle.

Des indications écrites sur des languettes de papiers sont réunies dans plusieurs enveloppes. L’une après l’autre, ces enveloppes sont remises à certains membres du public.Une fois en possession d’une enveloppe, les spectateurs en communiquent le contenu au danseur et au musicien, qui tentent de le réaliser.

La participation du public détermine ce qui se passe et crée la danse, le théâtre, des situations parfois impossibles ou rocambolesques.

Conception et interprétation : Vidal BINI

Musique : Olivier MEYER

Crédit photographique : Jef BONIFACINO

Dans le cadre des Vendredis de l’été organisés par la Ville de Bouxwiller.

5 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



